All’Hospice di Teramo un concerto per i pazienti

29 SET - Ieri pomeriggio, nel reparto Hospice dell’ospedale “Mazzini”, si è svolto per gli assistiti un concerto del “Duo Cello & Bass” nell’ambito del progetto “Braga”, per il sociale. Si sono esibiti Claudio Marzolo al contrabbasso e Maria Margherita Paci al violoncello, eseguendo brani di Vivaldi e Boccherini.



Il concerto, a cui ha assistito il direttore generale Asl Maurizio Di Giosia, insieme al personale del reparto con il direttore dell’Hospice Claudio Di Bartolomeo e ai parenti dei degenti, si è svolto all’ingresso del reparto con le porte delle camere di degenza aperte in modo da far ascoltare la musica ai pazienti, garantendo il “distanziamento sociale”.





29 settembre 2021

