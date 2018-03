Quotidiano on line di informazione sanitaria

Malattie reumatiche. Sir, parte la campagna itinerante di prevenzione. Primo appuntamento a Potenza, l'8 e il 10 marzo

Le patologie reumatiche sono oltre 150 e colpiscono più di cinque milioni di persone. Solo l'artrite e l'artrosi interessano il 16% degli italiani e rappresentano le due malattie croniche più diffuse dopo l'ipertensione. Per questo, la Sir, la Società Italiana di Reumatologia, ha deciso di promuovere una campagna nazionale itinerante in 10 città italiane. L' 8 e 10 marzo l’appuntamento è a Potenza. IL PROGRAMMA

07 MAR - Sono ancora sottovalutate dalla maggioranza dei cittadini che, a volte, credono di avere solo dolori inevitabili provocati dall'età o dal clima. Invece si tratta, il più delle volte, di patologie reumatiche. Malattie che colpiscono oltre cinque milioni di persone.



Per aumentare la consapevolezza tra i cittadini su questa importante e delicata patologia la Sir, Società Italiana di Reumatologia, ha deciso di promuovere una campagna nazionale itinerante in 10 città italiane con centri di riferimento reumatologico ritenuti strategici tra le quali è stata scelta la città di Potenza.



“L'obiettivo – ha spiegato Angela Padula, direttore della Reumatologia del San Carlo - è quello di incontrare i cittadini e contribuire ad aumentare il loro livello di conoscenza e consapevolezza sulle malattie reumatiche, valorizzando il ruolo del reumatologo deputato a prendersi cura di malattie che, se non curate adeguatamente e precocemente, possono compromettere la qualità di vita”.



Solo l'artrite e l'artrosi interessano il 16% degli italiani e rappresentano le due malattie croniche più diffuse dopo l'ipertensione. Colpiscono sempre di più anche a causa dell'aumento dell'età media della popolazione e troppe diagnosi vengono formulate tardivamente e quindi spesso si è costretti ad intervenire quando la situazione è già evoluta.

07 marzo 2018

