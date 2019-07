Calabria. Cdm nomina commissari Asp di Crotone e delle Ao di Catanzaro e Cosenza

Via libera dal Governo a 3 commissari straordinari. All’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, va Gilberto Gentili, all’Azienda ospedaliera di Cosenza, va Giuseppina Panizzoli, e all’Azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, Isabella Mastrobuono.

01 LUG - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, Saverio Cotticelli, visto l’elenco dei nominativi dei Commissari straordinari inviato dalla struttura commissariale al Presidente della Giunta regionale lo scorso 21 maggio, trascorso il termine di 10 giorni senza alcun riscontro da parte della Regione, ha deliberato, a norma dell’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, di autorizzare il Ministro della salute all’adozione del decreto di nomina dei Commissari straordinari per l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, dott. Gilberto Gentili, per l’Azienda ospedaliera di Cosenza, dott.ssa Giuseppina Panizzoli e per l’Azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, prof.ssa Isabella Mastrobuono. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Chigi.



01 luglio 2019

