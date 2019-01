Quotidiano on line di informazione sanitaria

Mandelli (Fofi): "Si deve anche ad Aiuti se oggi l'Aids non è più una condanna inappellabile"

09 GEN - “Se oggi l’infezione da HIV non è più una condanna inappellabile lo si deve anche a Fernando Aiuti e alla sua instancabile attività di medico e ricercatore” dice il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Andrea Mandelli.



“E allo stesso modo è alle sue capacità di comunicatore della scienza e alla sua umanità se si è potuto ridurre significativamente lo stigma che agli esordi caratterizzava questa malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama scientifico italiano ma anche un esempio prezioso di umanità e dedizione per tutti coloro che operano per la tutela della salute”.





09 gennaio 2019

