Esposito (Fismu): "Documento ineccepibile contro gli oscurantismi"

12 GEN - "Fismu per la scienza. Buone notizie, finalmente, in Italia, sul fronte culturale: su vaccini e non solo, con il Patto lanciato da Roberto Burioni e firmato trasversalmente da diversi giornalisti, intellettuali, accademici e leader politici", così in una nota la Federazione italiana sindacale dei medici uniti (Fismu).



Franco Esposito, segretario nazionale Fismu, annuncia l’impegno del sindacato e fa un appello alle istituzioni ordinistiche e alle altre sigle del settore: “È un documento ineccepibile contro gli oscurantismi, con firme di tutti gli orientamenti politici. Ma ora serve una forte, e ulteriore, mobilitazione anche dalla Fnomceo e da parte di tutti i sindacati medici. Senza ambiguità”



12 gennaio 2019

