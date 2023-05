Riccardi: “Pneumologia di Trieste cantiere strategico in pandemia”

“Nel contesto tanto complicato quanto complesso originato dalla pandemia - ha detto l'assessore -, la Struttura complessa di Pneumologia del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università degli Studi di Trieste ha ricoperto un ruolo fondamentale: è stata un cantiere importante e strategico”.

"Con la recente dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla fine della pandemia da Covid19, usciamo da tre anni drammatici che hanno visto combattere in prima linea il personale sanitario, in particolare quello che opera nelle specialità respiratorie".

Queste le parole dell'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto lunedì pomeriggio a Trieste all'apertura della "tre giorni" di formazione "PneumoTrieste" dedicati al personale sanitario che opera in quest'area di specialità.

"Nel contesto tanto complicato quanto complesso originato dalla pandemia - ha continuato Riccardi -, la Struttura complessa di Pneumologia del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università degli Studi di Trieste ha ricoperto un ruolo fondamentale: è stata un cantiere importante e strategico. Al suo direttore, Marco Confalonieri, e a tutti i suoi collaboratori, va il ringraziamento mio personale e istituzionale. Il sacrificio e l'abnegazione dimostrati da tutto il personale sanitario non devono mai essere dimenticati".

"La struttura ospedaliera ha risposto con efficacia e in modo importante all'ondata dell'infezione: mi domando quanto la stessa struttura avrebbe potuto operare in maniera ancora migliore se la 'filiera di salute' fosse già estesa maggiormente, allora, al sistema territoriale - ha osservato poi Riccardi -. Dobbiamo fare tesoro di quello che abbiamo vissuto e affrontato nei duri momenti della pandemia, consci che c'è molto lavoro da fare".

"Vanno quanto prima create le condizioni per rifondare il sistema sanitario, partendo dai giovani e dall'investimento sul capitale umano. Vanno fatte scelte strutturali ormai improcrastinabili per continuare a garantire il diritto alla salute sancito costituzionalmente: diversamente il sistema non reggerà. Credo che questa sia ormai l'ultima occasione per farlo" ha concluso Riccardi.

