Fvg. Snami in stato di agitazione contro le criticità della sanità

In una nota indirizzata alla Regione e al Prefetto di Trieste Valerio Valenti, il sindacato evidenzia come “sia ormai improcrastinabile un’azione sindacale forte e mirata a tutela dei cittadini, cioè degli assistiti e della categoria professionale che rappresenta”. Chiede dunque “una presa di coscienza da parte di Regione/Direzione Salute” e l’avvio di un confronto sulle criticità per “affrontarle insieme con i sindacati nell’interesse di cittadini e medicina generale”. LA NOTA

16 LUG - Era ancora maggio quando il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi incontrava il presidente dell’O.S. SNAMI, Stefano Vignando, e nell’incontro si era convenuto che era giunto il momento di affrontare tutte le problematiche con un percorso condiviso sui temi di interesse generale e sui quali va compiuto un aggiornamento ed una sburocratizzazione a tutto vantaggio del cittadino-paziente.



“Eravamo arrivati all’incontro a Palmanova con l’assessore Riccardi – fa sapere il presidente regionale SNAMI, Stefano Vignando – dopo lettere e lettere inviate alla Regione sulle cose che secondo la nostra O.S. mancano alla sanità del FVG. In quella occasione avevo fatto cenno a tutte le criticità che riguardano l’assistenza ai cittadini, la burocratizzazione del nostro lavoro, la carenza di medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale e tante altre cose che l’assessore Riccardi ben conosceva visto che ho sempre inviato le note anche a lui per conoscenza. Dopo quell’incontro tutto è rimasto come anni fa, anzi è peggiorato anche causa pandemia. L’estrema e ripetuta difficoltà di interloquire con Riccardi, il mancato e fattivo riscontro alle nostre note formali e il trattamento riservatoci quasi come non fossimo considerati titolati ad intervenire su aspetti sulla salute, ci ha portati a proclamare ufficialmente lo stato di agitazione con l’ultima nota inviata”.

16 luglio 2021

© Riproduzione riservata



Altri articoli in QS Friuli Venezia Giulia



l Presidente della Regione,a, al Vice Presidente e Assessore alla Salute Regione,al Prefetto di Triestee al Direttore Centrale Salute Regionetratta alcuni punti su cui l’O.S. SNAMI ritiene sia ormai improcrastinabile un’azione sindacale forte e mirata a tutela dei cittadini, cioè degli assistiti e della categoria professionale che rappresenta.1. il perdurare della grave carenza dei medici di assistenza primaria nel territorio regionale, compresi gli incarichi provvisori, dei medici di continuità assistenziale e dei medici di emergenza sanitaria territoriale;2. la già più volte segnalata, eccessiva e straripante burocratizzazione che riempie sempre di più l’attività professionale dei medici di medicina generale con continue ed ulteriori incombenze;3. lo stato dei rapporti di continuità fra ospedale e territorio e l’integrazione professionale con criticità più volte manifestate, non ultimo il mancato rilascio della certificazione attestante la presenza di una o più malattie croniche, certificazioni necessarie ai cittadini che vi sono affetti per non pagare il ticket sulle prestazioni per il monitoraggio delle patologie stesse e per poter usufruire della multi/pluriprescrizion;.4. la mancata valorizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare della medicina generale nelle sue varie articolazioni cioè ciò che riguarda l’assistenza primaria/medici di famiglia, continuità assistenziale/guardia medica e emergenza sanitaria territoriale;5. il silenzio assordante rispetto alle nostre reiterate e datate richieste di rendere appetibili dal punto di vista logistico ed economico gli incarichi professionali in medicina generale;6. la perdurante elusione del confronto con le rappresentanze sindacali della medicina generale, per affrontare ogni aspetto e criticità assistenziali, che in diversi casi hanno portato la nostra O.S. a rivolgersi, ad oggi con successo - e non è ancora finita -, ai Giudici del Lavoro presso i Tribunali Civili delle quattro Province in FVG;7. le mancate risposte alle sollecitazioni in tema di: medicina penitenziaria, definizione condivisa di un assetto pattizio stabile per i MMG coinvolti nell’assistenza medica nelle strutture intermedie, RSA, RSP, Hospice e Cure Palliative, ai migranti e nelle strutture a ciò dedicate; indennità per l’assunzione del collaboratore di studio che va estesa a tutti i MMG; emergenza pandemica SARS-CoV-2 e relativi accordi su tamponi e vaccinazioni;8. il rimpallo dei cittadini/pazienti del nostro SSR in vessatori andirivieni da un servizio Pubblico con doveri di trasparenza, imparzialità e rispetto delle vigenti disposizioni che dovrebbe risolvere i problemi in un settore delicato e protetto come la salute, invece di crearne degli altri: ogni giorno nei nostri studi diamo ascolto alle doglianze, ed è un eufemismo, dei nostri assistiti impossibilitati ad accedere in tempi ragionevoli alle prestazioni per colpa di lunghissime liste di attesa.da parte di Regione/Direzione Salute sulle tante criticità assistenziali presenti e costantemente segnalate, per affrontarle insieme con i sindacati nell’interesse di cittadini e medicina generale anche con adeguamenti normativi se necessario e i dovuti investimenti a tutela della salute.