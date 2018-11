Quotidiano on line di informazione sanitaria

Quotidiano on line di informazione sanitaria Venerdì 30 NOVEMBRE 2018

segui quotidiano sanita .it

Racca (Federfarma Lombardia): “Preziosa la sua profonda conoscenza delle dinamiche della sanità”

29 NOV - “A nome di Federfarma Lombardia e delle farmacie lombarde, accolgo con piacere la notizia della nomina di Luca Coletto a Sottosegretario alla Salute – dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia -. L’approfondita conoscenza delle dinamiche della sanità del Paese, maturata non solo alla guida della sanità del Veneto e in seno alla Conferenza Stato-Regioni, ma anche attraverso l’esperienza come presidente dell’Agenas, è un patrimonio prezioso che il nuovo Sottosegretario metterà ora a disposizione del Ministero”.



29 novembre 2018

© Riproduzione riservata