Losacco (Pd): “Fico eviti evento No Vax alla Camera”

26 GIU - “Egregio Presidente, segnalo alla Sua cortese attenzione quanto evidenziato anche a mezzo stampa da importanti organizzazioni di rappresentanza del mondo della sanità e in particolare dei medici circa l’inopportunità che presso la sala stampa della Camera possa svolgersi la conferenza di una associazione nota per posizioni ‘No Vax’. Tale preoccupazione è stata segnalata anche dal presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli. Per la seconda volta in pochi mesi, la Sala Stampa della Camera risulta essere stata concessa per ospitare la Conferenza di un’associazione, Corvelva, nota per diffondere informazioni allarmistiche sui vaccini prive di ogni fondamento scientifico. Suddetta conferenza, prevista per domani, segue quella del 24 gennaio scorso, in occasione della quale vennero presentati i risultati di alcune analisi, subito smontati dalla comunità scientifica e dall’Agenzia del Farmaco. Per quanto l’evento non sia stato organizzato in sé dalla Camera non può, però, essere derubricata la questione di come uno spazio della Camera possa diventare luogo di divulgazione di elementi equivoci per validità scientifica. Le chiedo pertanto di attivarsi per quanto di Sua competenza per valutare l’opportunità che si tenga proprio presso la sala stampa della Camera suddetta conferenza e di evitare che tali iniziative possano diventare sistematiche a danno della scienza e della salute dei cittadini”.

26 giugno 2019

© Riproduzione riservata