Carnevali (PD): “Auguri di buon lavoro a Speranza. Lo attende una sfida impegnativa, con molti temi su cui lavorare”

04 SET - "Auguri di un buon lavoro al nuovo Ministro della salute Roberto Speranza - dichiara l’On. Elena Carnevali, dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera - Equità, uguaglianza nel diritto, innovazione delle cure, dei farmaci e dei modelli organizzativi, valorizzazione del personale sanitario ed integrazione socio-sanitaria, rifinanziamento del SSN oltre alla riduzione di sprechi e della disorganizzazione sono temi fondamentali da affrontare e su cui sarà doveroso impegnarsi a fondo in questa nuova esperienza di governo. Altrettanto importante deve essere anche lo sforzo per dotare il nostro sistema di nuove risorse umane e per investire sul capitale umano e sulla scienza. Sarà una sfida impegnativa ma sono certa dell’impegno, della determinazione e della capacità di ascolto del nuovo Ministro. Infine, non sempre ho condiviso gli indirizzi e le scelte di politica sanitaria della Ministra Giulia Grillo ma va riconosciuto lo sforzo ed il buono fatto fin qui".



04 settembre 2019

