Lorenzin (Cp): “Difendere la sostenibilità del Ssn è la vera sfida, auguri a Speranza”

04 SET - “Roberto Speranza tanti auguri di buon lavoro. Difendere la sostenibilità del Servizio Sanitario nazionale è la vera sfida per combattere le disuguaglianze in Italia. Salute, Scienza e ricerca, i capisaldi da difendere, sono le basi per costruire il futuro degli italiani”. Così la leader di Civica Popolare ed ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin su Twitter augura buon lavoro al neo ministro Roberto Speranza.



@robersperanza tanti auguri di buon lavoro. Difendere la sostenibilità del #SSN è la vera sfida per combattere le disuguaglianze in Italia. #Salute #Scienza e #ricerca, i capisaldi da difendere, sono le basi per costruire il futuro degli italiani. #Speranza — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) September 4, 2019

04 settembre 2019

© Riproduzione riservata