Novelli (FI): “Accolto Odg che cancella disparità tra regioni su tetti spesa personale sanitario”

06 DIC - È stato accolto l’ordine del giorno predisposto dai deputati di Forza Italia Roberto Novelli, Sandra Savino e Guido Pettarin che impegna il governo a sanare la disparità tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale e province autonome in merito ai tetti di spesa per il personale sanitario.



“Il governo precedente con il decreto Calabria e quello attuale con un emendamento al decreto fiscale hanno creato e alimentato una discriminazione che penalizza enti che, come Il Friuli Venezia Giulia, provvedono autonomamente alla spesa sanitaria. Il mio emendamento per correggere questa stortura - ricorda Novelli - non è stato votato a causa della questione di fiducia. Ma l’ordine del giorno di Forza Italia segna un importante passo in avanti. Di fronte all’impegno assunto il governo non potrà far finta di niente e dovrà modificare le normative e lo potrà fare già dalla legge di bilancio in discussione al Senato, approvando l’emendamento presentato dal collega di Forza Italia Franco Dal Mas. Non è ammissibile che proprio le regioni virtuose e che non gravano sulle casse dello Stato come il Friuli Venezia Giulia debbano sottostare a vincoli di spesa stringenti che di fatto mettono a repentaglio il turn over e le assunzioni nel sistema sanitario regionale”, conclude Novelli.



06 dicembre 2019

