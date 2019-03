Endometriosi. Sileri (M5S): “Ne soffrono 3 mln di donne. Ddl per prevenzione e cure mirate”

Così il presidente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, intervenendo a Udine ad un congresso su questo tema. "Il provvedimento composto da 9 articoli, lavora su due fronti: la prevenzione e la presa in carico. Mi impegno a portarlo avanti e, spero, con il contributo di tutti, di poterlo arricchire e approvare per poter dotare i medici e le donne di un nuovo strumento nella lotta a questa malattia".

09 MAR - "All'indomani della Festa della donna, oggi parliamo dell'endometriosi, una malattia subdola che colpisce oltre 3 milioni di donne in Italia. Si tratta di una patologia molto invalidante che non va sottovalutata. Per questo abbiamo presentato in Senato un ddl ad hoc per migliorare le condizioni di vita delle pazienti attraverso la prevenzione e cure mirate". Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, intervenendo a Udine al congresso "Endometriosi: origine, diagnosi e trattamenti", organizzato dall'associazione endometriosi Friuli Venezia Giulia.



"Il provvedimento - ha spiegato -, composto da 9 articoli, lavora su due fronti: la prevenzione e la presa in carico. Serve approfondire la conoscenza della malattia, con una formazione continua dei medici attraverso dei corsi specifici per evitare una diagnosi tardiva, istituire dei registri regionali per raccogliere e analizzare i dati clinici, ma anche andare incontro alle pazienti prevedendo disposizioni specifiche in caso, per esempio, di assenze dal lavoro. Non ultimo, investire nella ricerca e nelle cure per poter dare risposte sempre più efficaci. Mi impegno a portare avanti questo provvedimento e, spero, con il contributo di tutti, di poterlo arricchire e approvare per poter dotare i medici e le donne di un nuovo strumento nella lotta a questa malattia".



09 marzo 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Governo e Parlamento