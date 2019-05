Quotidiano on line di informazione sanitaria

Payback farmaceutico. Regioni a Grillo: “Non faccia propaganda, traguardo raggiunto con il concorso di tutti”

Gli Assessori Saitta e Venturi (rispettivamente coordinatore e coordinatore vicario della Commissione Salute delle Regioni) siglano una nota molto dura nei confronti del Ministro che oggi ha nuovamente rivendicato il successo nella trattativa con le aziende per il pagamento del pay back: “Appare fuori luogo qualsiasi tentativo propagandistico di arrogarsene il merito esclusivo”, scrivono i due esponenti regionali.

24 MAG - “E’ un risultato importante frutto dell’iniziativa delle Regioni e di Farmindustria” sottolineano Antonio Saitta (assessore della Regione Piemonte) e Sergio Venturi (assessore della Regione Emilia-Romagna), rispettivamente coordinatore e coordinatore vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni in merito al rispetto da parte delle aziende dell’accordo sul payback 2013-2017 da 2,4 mld che Grillo aveva annunciato lo scorso 21 maggio e ha ribadito oggi in una nota.



“Attendevamo da anni queste risorse dovute per legge che hanno determinato pesanti squilibri nei nostri bilanci. C’è stato un lungo lavoro istruttorio portato avanti dalla Conferenza delle Regioni, da Farmindustria e dal Governo. Un impegno che ha visto le parti confrontarsi costruttivamente alla ricerca delle soluzioni percorribili. Un traguardo raggiunto con il concorso di tutti, rispetto al quale – aggiungono Saitta e Venturi - appare fuori luogo qualsiasi tentativo propagandistico di arrogarsene il merito esclusivo”.

24 maggio 2019

“Certamente il ruolo del Governo è stato fondamentale, così come quello delle Regioni che hanno svolto un essenziale lavoro preparatorio - concludono Saitta e Venturi – portato avanti in totale trasparenza e con la responsabilità di chi governa e gestisce i sistemi sanitari”.