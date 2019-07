Iss. Via libera dalle commissioni parlamentari a Silvio Brusaferro alla presidenza

Ieri era arrivato il semaforo verde dall’Affari sociali mentre oggi è giunto l’ok dell’Igiene e Sanità. Ora l’ultimo passo è il decreto di nomina del presidente del Consiglio.

04 LUG - Via libera dalle commissioni Affari sociali e Igiene e Sanità di Camera a Senato alla nomina dell'attuale commissario Silvio Brusaferro alla presidenza dell’Istituto superiore di Sanità.



Dopo l’indicazione del Ministro della Salute, Giulia Grillo lo scorso 22 maggio e le audizioni svolte da Brusaferro davanti alle commissioni è arrivato l’ok. Ora l’ultimo passo è il decreto di nomina del presidente del Consiglio.



“La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore di sanità del professor Silvio Brusaferro". Lo annuncia, in una nota, il presidente della Commissione Pierpaolo Sileri, del MoVimento 5 Stelle. "Abbiamo ascoltato con interesse quanto Brusaferro ci ha detto - ha aggiunto - e riteniamo che grazie alla sua lunga esperienza, coronata in questi ultimi mesi dal ruolo come commissario dello stesso Iss, possa guidare l'istituto con l'assoluta professionalità che serve".



Medico Igienista, nato a Udine 58 anni fa, Silvio Brusaferro al momento della nomina a Commissario dell'Iss nel gennaio di quest'anno era Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata, Università degli Studi di Udine e Direttore Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche dell’Università degli Studi di Udine.

04 luglio 2019

Membro del Consiglio Superiore di Sanità dal 2010 al 2013, è stato anche Direttore di Funzione Interaziendale di Accreditamento, Gestione Rischio Clinico e Valutazione delle Performance Sanitarie, tra Azienda Ospedaliero-Universitaria“ Santa Maria della Misericordia”e AAS 4 Friuli Centrale di Udine e Coordinatore Regione Friuli Venezia Giulia per programmi di Rischio Clinico.Autore di oltre 120 articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, di 21 capitoli di libri e di varie pubblicazioni divulgative su tematiche attinenti i settori di interesse.