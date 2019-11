La Campania fuori dal Commissariamento. De Luca: “Davvero siamo alla vigilia di una svolta storica per la nostra Sanità”

È quanto annuncia in un post su Facebook il Governatore della Campania. Gli esiti del tavolo tecnico di verifica al Mef sarebbero positivi. La Regione avrebbe raggiunto gli obiettivi sia sul fronte degli adempimenti di carattere finanziario, sia su quello dei Lea. L’uscita dal commissariamento dovrebbe essere formalizzata nella prossima Conferenza Stato Regioni

13 NOV - Giro di boa per la Campania. La spada di Damocle del commissariamento sembra non penda più sulla sanità campana. Dal tavolo tecnico di verifica degli adempimenti necessari per la fuoriuscita dal Commissariamento sarebbe infatti arrivato il tanto atteso parere favorevole: la Regione avrebbe centrato l’obiettivo degli adempimenti richiesti, sia sul fronte finanziario sia nella griglia Lea. Un passaggio indispensabile per poter sottoporre al Consiglio dei Ministri la richiesta di conclusione del commissariamento.





A darne l’annuncio il governatore della Campania Vincenzo De Luca in un post su Facebook, dopo la riunione del tavolo tecnico oggi pomeriggio al Mef. La buona notizia, sarà formalmente resa alla Regione la prossima settimana. Dopo di che si apriranno le porte all’iter richiesto per l’uscita dal commissariamento che dovrebbe essere formalizzato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni programmata per il 28 novembre.



Non solo, ha annunciato De Luca, nel corso della riunione sono state anche sbloccate le premialità 2016 e 2017 per un totale di 600 milioni di euro a favore della Campania.

13 novembre 2019

© Riproduzione riservata



