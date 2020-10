Parlamento. Al via Intergruppo “Scienza e Salute”. Angela Ianaro (M5S) eletta alla presidenza

19 OTT - Si è svolta oggi pomeriggio la prima riunione dell'intergruppo parlamentare “Scienza e Salute” promosso da Angela Ianaro (M5S) e nato con l’obiettivo di dar vita, all’interno del Parlamento, ad un “laboratorio di idee” per promuovere il valore della ricerca scientifica nel nostro Paese.



La necessità di dar vita ad un nuovo intergruppo, costruttivo e trasversale a tutte le appartenenze politiche, si spiega in una nota, "nasce soprattutto dall’emergenza innescata dal Covid-19 che se da una parte sta rappresentando una crisi senza precedenti, sociale ed economica, dall’altra deve essere un’occasione per un rilancio del Sistema Paese, con proposte concrete per favorire lo sviluppo della ricerca nel settore delle Scienze della Vita".



Durante la riunione, che si è svolta in modalità virtuale, è stato eletto il Presidente ed è stato adottato un Manifesto, un documento programmatico che delinea le tre grandi direttrici dell’attività dell’Intergruppo: potenziare la ricerca e gli investimenti; instaurare un dialogo con tutti gli attori coinvolti nelle Scienze della Vita; promuovere la diffusione e l’implementazione dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nel settore Salute.

“Scienza e Salute rappresenta un binomio indissolubile e la pandemia ce lo ha dimostrato: solo la scienza può consegnarci la soluzione per uscire dall’emergenza e solo una legislazione fondata su basi scientifiche può essere realmente efficace in termini di tutela della salute pubblica” ha dichiarato Angela Ianaro, neo eletta presidente dell’intergruppo che ha poi aggiunto: “Sono onorata di presiedere questo gruppo di lavoro che si è posto l’ambizioso obiettivo di gettare le basi per un sistema normativo in cui ricerca e scienze della vita trovino un ruolo centrale nell’agenda politica del Paese”.- Fabio Berardini (M5S)- Marco Rizzone (Misto)- Rina De Lorenzo (M5S)- Rosalba De Giorgi (Misto)- Marcello Gemmato (FdI)- Fabiola Bologna (Misto)- Leda Volpi (M5S)- Rossana Boldi (Lega)- Vito De Filippo (IV)- Filippo Sensi (PD)- Simona Vietina (FI)- Andrea Mandelli (FI)- Massimo Misiti (M5S)- Paolo Siani (PD)- Michela Rostan (IV)- Roberto Bagnasco (FI)- Gianluca Vacca (M5S)- Guido Pettarin (FI)- Paolo Russo (FI)- Raffaele Mautone (M5S)- Giuseppe Pisani (M5S)- Gianni Pittella (PD)