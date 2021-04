Vaccini. Tra il 26 aprile ed il 5 maggio attese 5,1 milioni di dosi

Più in particolare, dal 27 al 29 aprile a livello nazionale arriveranno oltre 2,5 milioni di dosi di vaccini, cui si aggiungeranno ulteriori 2,6 milioni di dosi circa, in arrivo dal 30 aprile al 5 maggio. Ad annunciarlo è stato il commissario Figliuolo nel corso della sua visita in Basilicata.

22 aprile 2021

