Gallera (Lombardia): “Per Regione vostra ‘impronta’ fondamentale”

12 MAG - “In questa Giornata internazionale dell’infermiere voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini che svolgono questa professione con dedizione e grande umanità contribuendo efficacemente all’eccellenza delle cure della sanità lombarda. Lo slogan scelto quest’anno per celebrare l’evento ‘Ci sono impronte che non si cancellano. Noi infermieri, la nostra impronta sulla salute’, ben sintetizza ciò che rappresentano anche per Regione Lombardia i professionisti che svolgono questo ruolo. Un ruolo di fondamentale importanza che li vede tra i protagonisti principali anche della riforma ormai entrata nel vivo della sua attuazione”.



Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in occasione della Giornata internazionale degli Infermieri.



“Nel nuovo modello di presa in carico del paziente cronico che abbiamo introdotto - ha evidenziato l’assessore-, è proprio agli infermieri, infatti, che abbiamo pensato per svolgere la figura del ‘case manager’ , cioè di colui che accompagna tutto il percorso e l’aderenza alle cure del malato. Un ruolo per la cui definizione e compiti abbiamo deciso di istituire un Tavolo di lavoro con i rappresentanti provinciali dei collegi Ipavsi, oggi Ordine. Un’importante momento di confronto che ora, nella fase di concretizzazione della riforma, entrerà nel vivo della sua operatività fornendo indicazioni precise su come declinare al meglio il compito dell’infermiere all’interno del nuovo modello di cure”.



12 maggio 2018

