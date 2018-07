Nuovi Drg. Al via collaborazione tra Iss e Fis per nuovo sistema di misurazione e valorizzazione

19 LUG - La Direzione Generale dell’Istituto Superiore di Sanità ha formalmente invitato la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (Fism) a collaborare al Progetto del nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere “It-Drg”. Nel corso della riunione tenutasi il 19 luglio, presso l’Istituto Superiore di Sanità, sono state discusse e concordate le linee di orientamento della collaborazione.



Se da un lato questa iniziativa recupera ed amplia una collaborazione già iniziata nel 2016, con il Ministero della Salute, dall’altro rappresenta un riconoscimento della capacità di Fism di aggregare il “sapere scientifico”, espresso dalle Associazioni federate, attorno a progetti ad alto valore per la sanità italiana e per la collettività in generale.



Fism aveva già selezionato, con il contributo dei propri Soci, i profili di 186 professionisti disposti a collaborare con le Istituzioni su questo progetto. Il primo atto di questa nuova collaborazione sarà proprio l’attualizzazione di questo elenco in tempi brevissimi, così da poter efficacemente supportare i tre gruppi di lavoro coordinati dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna rispettivamente. I lavori si svilupperanno nell’arco temporale luglio 2018 - dicembre 2018.



19 luglio 2018

