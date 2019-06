Izs Lazio e Toscana. Ugo Della Marta riconfermato nel ruolo di Direttore Generale

Riconfermato per i prossimi tre anni, firmando in data 19 giugno l’atto di rinnovo del mandato. Della Marta ha espresso gratitudine per il lavoro di squadra che ha permesso di raggiungere risultati che hanno portato cambiamenti e rinnovamenti in Istituto.

19 GIU - Ugo Della Marta è stato riconfermato Direttore Generale dello Zooprofilattico Lazio e Toscana, per i prossimi tre anni, firmando in data 19 giugno l’atto di rinnovo del mandato.



“La conferma del Dott. Della Marta nella funzione di Direttore Generale testimonia l’unanime apprezzamento della Regione Lazio con la Regione Toscana e il Ministero della Salute per l’impegno profuso e i risultati raggiunti nel corso del suo primo mandato”. Con queste parole il Direttore Sanitario Andrea Leto e il Direttore Amministrativo Mauro Pirazzoli si rallegrano per l’amico Della Marta che porterà avanti nei prossimi mesi l’opera di riorganizzazione dei servizi iniziata insieme.



Il Direttore Generale ha espresso gratitudine per il lavoro di squadra che ha permesso di raggiungere risultati che hanno portato cambiamenti e rinnovamenti in Istituto e in particolare ha ringraziato l’avvocato Pirazzoli che lascerà l’Izs concludendo il ciclo del lavoro dipendente per il suo “collocamento a riposo”.



