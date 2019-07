Sindrome di Sjogren. Aifi: “Sì alla fisioterapia di iniziativa”

“Non è più possibile considerare la fisioterapia, come mera prevenzione terziaria, ma è indispensabile intervenire nel processo di cura”. Serve una presa in carico globale che tenga conto del bisogno riabilitativo della persona. Confronto a Salerno per la quinta giornata mondiale della sindrome una patologia infiammatoria cronica autoimmune non ancora riconosciuta come malattia rara

30 LUG - Secchezza di occhi e mucose, astenia, dolore osteoarticolare, fibromialgia, alterazioni delle funzioni cognitive sono solo alcuni dei sintomi presenti nelle persone portatrici della sindrome di Sjogren con conseguente disabilità e qualità di vita notevolmente ridotta, cui si associano generalmente forme di depressione e ansia.



La sindrome di Sjogren è una patologia infiammatoria cronica autoimmunedal difficile inquadramento e trattamento. Ma è necessario un approccio integrato multimodale e multidimensionale da parte dei numerosi specialisti chiamati in causa, dall’oculista al neurologo, che purtroppo spesso operano con un approccio settario e per compartimenti stagni.



Dell’equipe fa parte anche il fisioterapista. Il suo intervento nella gestione integrata del paziente è spiegato dalla presidente di Aifi Campania, Mariaconsiglia Calabrese, presente in rappresentanza dell’Associazione Italiana Fisioterapisti al confronto organizzato a Salerno dalla onlus Animass per la quinta Giornata mondiale della sindrome di Sjogren.



“Quando le manifestazioni extraghiandolari sono manifeste è fondamentale che l’intervento riabilitativo sia tempestivo e avvenga all’interno di un percorso integrato – spiega – perché i pazienti non possono essere rimbalzati da uno specialista all’altro, ma hanno bisogno di una valutazione multidimensionale che passi attraverso un ragionamento clinico e diagnostico condiviso tra i vari operatori”. In altre parole, “una presa in carico globale che tenga conto del bisogno riabilitativo della persona”.

30 luglio 2019

E il compito del fisioterapista è educazionale e riabilitativo. “In un’ottica sistemica l’approccio fisioterapico ideale è quello di tipo neurocognitivo. Insegniamo al paziente strategie di gestione del dolore durante le fasi di acuzie della malattia così da non perdere mai il rapporto con il proprio corpo e saper programmare il comportamento motorio in maniera coerente rispetto alle informazioni tattili, pressorie cinestetiche raccolte ed elaborate. Certo, è necessario prendere in carico il paziente quando non si è ancora manifestata la disabilità ostearticolare, e non aspettare e intervenire con la malattia in fase avanzata”.che “dovrebbero prevedere già l’intervento della riabilitazione, nello specifico effettuata da un fisioterapista”. E, sottolinea Calabrese anche in qualità di presidente Sifir, “non avendo a disposizione fondi da elargire in ricerca, non ci sono “neanche studi controllati e randomizzati che dimostrano l’efficacia della riabilitazione con questo approccio rispetto ad altri”.. “I rappresentanti di settore di quattro regioni, Veneto, Marche, Lazio e Campania, lavoreranno per definire i numeri precisi dei pazienti affetti dalla sindrome, di concerto con i locali assessorati alla Sanità, per poi presentare richiesta con dati chiari e certificati”.Intanto, la “presa in carico deve essere interdisciplinare e deve mirare alla transdisciplinarietà”. Altrimenti, spiega Calabrese, “il paziente cronico si sente ‘frammentato’ nel ricorrere da uno specialista all’altro senza un filo conduttore”.L’ideale sarebbe poter contare invece su un “laboratorio integrato”, al cui interno agiscono figure sanitarie che “lavorano insieme, conoscono il problema e comunicano tra di loro” anche in ottica di prevenzione. Non è più possibile, sostiene infine Calabrese, considerare oggi la riabilitazione, e quindi la fisioterapia, come mera prevenzione “terziaria”, ma è indispensabile intervenire nel processo di cura. Un modello che anche in fisioterapia è possibile definire “di iniziativa: ovvero che vada incontro al paziente senza aspettare che si manifesti un bisogno con frustrazione o che si presentino condizioni di disabilità” con ripercussioni sulla qualità di vita come, ad esempio, l’abbandono del posto di lavoro.