Ospedale di Velletri. Lena (PD): “Bene finanziamento della Regione, porterà benefici a tutto il territorio dei Castelli Romani

La Regione Lazio ha destinato alla Asl Roma 6, che serve il territorio dei Castelli Romani e del Litorale sud, un finanziamento di 400mila euro per la realizzazione della Camera Calda nell'Ospedale di Velletri

11 SET - “Dopo il provvedimento per le 8 assunzioni all’Ospedale Colombo, ecco un ulteriore passo avanti per la riqualificazione di una struttura importante e ricca di professionalità come quella veliterna, per cui mi ero preso personalmente un impegno. La Regione Lazio, infatti, ha destinato alla Asl Roma 6, che serve il territorio dei Castelli Romani e del Litorale sud, un finanziamento di 400mila euro per la realizzazione della Camera Calda nel medesimo Ospedale di Velletri”. Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Consiglio Regionale del Lazio ed esponente del Partito Democratico (Pd).



“La Camera Calda - conclude Lena - è un’unità molto strategica in quanto è il locale collegato con il Pronto Soccorso e la Medicina d'urgenza, nel quale arrivano i mezzi di soccorso e in cui avviene il passaggio di consegne del paziente dagli operatori del 118 a quelli del Pronto soccorso. Alcuni mesi fa, gli amministratori di quel territorio condivisero con me la necessità di realizzare questa struttura e io avevo assicurato che mi sarei impegnato perché la Camera Calda diventasse una realtà. Oggi finalmente festeggiamo questa notizia, frutto di una buona politica, quella del fare, che istituisce un servizio fondamentale di cui beneficerà l’intera area dei Castelli Romani”.



11 settembre 2018

