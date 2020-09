I virus corrono sui telefoni degli studenti delle professioni sanitarie

Non sempre i tirocinanti delle professioni sanitarie sono attenti a non contaminare le mani con i virus che albergano sugli smartphone. Pochi usano i guanti per maneggiare gli apparecchi, pochissimi li cambiano dopo o prima dell’uso. È quanto emerge da una serie di interviste condotte a Roma negli anni accademici dal 2018 al 2020.

11 SET - (Reuters Health) – I telefoni cellulari potrebbero essere una fonte non riconosciuta di trasmissione virale, anche del SARS-CoV-2. A suggerirlo è uno studio italiano. guidato da Gian Loreto D’Alò, dell’Università Tor Vergata di Roma e pubblicato daTravel Medicine and Infectious Disease.



I ricercatori hanno intervistato studenti delle professioni sanitarie che svolgono a Roma i loro tirocini formativi in reparto. I dati sono stati raccolti nell’anno accademico 2018-2019.



101 studenti su 108, pari al 93%, hanno riferito di aver usato lo smartphone durante il tirocinio; solo 16 su 108 hanno dichiarato di aver indossato i guanti per parlare al telefono e solo due su 16 hanno riferito di averli cambiati a questo scopo.



Nell’anno accademico successivo, 2018-2020, i ricercatori hanno intervistato un altro gruppo di studenti. Degli 83 intervistati, l’89% ha dichiarato di aver usato lo smartphone nel corso della formazione in reparto, 10 hanno riferito di aver usato i guanti e nove di aver cambiato i guanti.



“Nel nostro lavoro abbiamo osservato che, su 108 studenti di professioni sanitarie, quasi tutti, il 93%, usavano il telefonino in reparto, ma solo l’11% di questi, che lo faceva indossando guanti, ha dichiarato di averli cambiati”, sottolinea D’Alò. “Nel nostro campione, solo il 3% ha dichiarato di pulire quotidianamente le superfici dei telefonini”.

11 settembre 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in QS Lazio



“Queste abitudini potrebbero ridurre o annullare l’effetto delle procedure di igienizzazione delle mani, perché le mani, anche se precedentemente decontaminate, possono tornare a esserlo a causa dei microrganismi presenti sul dispositivo”, scrivono D’Alò e colleghi.Tutto questo è particolarmente importante nell’era COVID-19, tanto che le compagnie telefoniche hanno rilasciato linee guida su come disinfettare correttamente i telefoni. Gli stessi autori suggeriscono che per igienizzare i telefoni basta usare salviette a base di alcool o spray contenenti almeno il 70% di alcool.Travel Medicine and Infectious Disease(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)