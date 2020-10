Vaccino anti-Covid: Italia in prima linea con lo stabilimento Sanofi di Anagni. A dicembre parte la fase 3 di serimentazione e nel 2021 via alla produzione di 300 mln di dosi

Lo stabilimento alle porte di Roma ospiterà la produzione del vaccino realizzato da Sonifi e GSK. Il ministro Speranza inaugura la linea produttiva che garantirà, una volta concluse tutte le fasi di sperimentazione, una produzione di 300 milioni di dosi nel 2021.

01 OTT - Produrre 300 milioni dosi di vaccino contro il coronavirus nel 2021 nello stabilimento di Anagni (Frosinone) di Sanofi. È questo l’obiettivo dell’azienda francese che, insieme con GlaxoSmithKline (GSK), sta lavorando affinché si arrivi al più presto ad un “antidoto” contro il Covid-19. Un obiettivo ambizioso che fa parte di un progetto ancora più ampio: produrre fino a un miliardo di dosi.



Ad inaugurare la filiera produttiva è stato, oggi, durante l’evento istituzionale “Empowering Italia! Al lavoro per il nuovo vaccino contro il COVID-19”, il ministro Roberto Speranza che ha ribadito tutta la sua gratitudine al popolo italiano per il grande sforzo fatto nei mesi appena trascorsi e la fiducia nella ricerca. “Tutta la comunità scientifica internazionale è al lavoro sul vaccino”, ha detto Speranza. “L’auspicio è di avere buone notizie in un tempo abbastanza breve”.



A poco meno di un mese dall’annuncio di Sanofi dell’avvio delle sperimentazioni di fase I/II sul vaccino anti Covid, l’azienda torna a ribadire il proprio impegno nella lotta alla pandemia con un claim che guarda al domani: “insieme per l’Italia, insieme per il futuro”.

01 ottobre 2020

Il vaccino è attualmente alla fase 1 e 2 di sperimentazione (la fase III partirà a dicembre) ed è caratterizzato da una tecnologia consolidata a base di DNA-ricombinante in subunità, già utilizzata con successo dall’azienda francese per la produzione del vaccino antinfluenzale quadrivalente ricombinante, integrato con un coadiuvante consolidato della GSK. Ed è proprio grazie all’adozione di questa tecnologia che si riuscirà ad arrivare a produrre un numero notevolmente superiore di dosi rispetto alle altre tecniche comunemente adottate.Alla presenza del ministro della Salute, del Sottosegretario allo Sviluppo Economico, dell’assessore alla Sanità e Integrazione della Regione Lazio, dell’Ambasciatore di Francia in Italia, l’Azienda ha raccontato lo straordinario lavoro di squadra che ha consentito un costante sviluppo del vaccino e la rapida creazione di una specifica expertise industriale in Europa.Trasformare l’innovazione scientifica in soluzioni che migliorano la qualità di vita delle persone, accompagnando milioni di cittadini nel proprio percorso di salute e di benessere, è da sempre l’impegno che Sanofi si pone nei confronti delle comunità in cui opera. L’Italia, dove hanno sede quattro siti del Gruppo, rappresenta quindi per l’azienda un luogo ideale dove ricercare e sviluppare nuove tecnologie, grazie all’impiego di talenti di caratura internazionale e a una radicata propensione verso l’innovazione. Lo stabilimento di Anagni - che come abbiamo detto sarà impegnato nella realizzazione delle dosi insieme con i siti in Francia e Germania - è un centro di eccellenza a livello europeo per la produzione di prodotti farmaceutici sterili iniettabili.“Stiamo portando avanti un impegno che va oltre i nostri confini: ci siamo uniti a una sfida globale che ci vede coesi e determinati a raggiungere uno scopo comune. Certi che i traguardi possano essere conseguiti solo grazie alla collaborazione e alla cooperazione tra i diversi attori, vogliamo fare la nostra parte continuando in ciò che sappiamo fare meglio: prenderci cura della salute delle persone. Siamo orgogliosi di poter contribuire all’impegno di Sanofi per l’emergenza con il nostro stabilimento di Anagni: una concreta risposta che potrà portare una firma italiana”, ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia.“L’Italia, la Regione Lazio e lo stabilimento di Anagni in particolare stanno giocando un ruolo fondamentale per raggiungere l’obiettivo di garantire a tutti un vaccino sicuro ed efficace, e grazie al grande lavoro svolto abbiamo oggi la speranza e l’ottimismo di pensare di essere vicini a una soluzione. Abbiamo fatto progressi significativi nella comprensione della malattia, progressi resi possibili grazie a collaborazioni senza precedenti all'interno del nostro settore, della comunità scientifica e con i Governi. Per questo siamo convinti che, continuando a lavorare insieme nella stessa direzione, saremo in grado di garantire una vera e sicura ripartenza economica, sanitaria e sociale”, ha concluso Cattani.“Sanofi ha un'esperienza significativa nello sviluppo di vaccini e continua a investire nella ricerca, nello sviluppo clinico e nella produzione di soluzioni innovative. Oggi ci viene richiesto uno sforzo maggiore per affrontare una sfida di sanità pubblica senza precedenti: una pandemia che ha rivoluzionato la nostra società. Noi rispondiamo mobilitando le nostre competenze e tutte le risorse necessarie, per le persone in Europa e in tutto il mondo”, ha aggiunto dichiara, General Manager Sanofi Pasteur Italia.Ma la soddisfazione non è solo quella di una azienda che in Italia conta ben quattro stabilimenti; il vanto è anche regionale. Lo stabilimento di Anagni accresce il valore produttivo che la regione Lazio può vantare in questo comparto. “Il Lazio è una realtà strategica”, ha infatti ricordato l’assessore alla Sanità e Integrazione della Regione Lazio. “Con le sue sei facoltà di medicina, la regione forma il 30% dei medici e professionisti di settore italiani, ed in rapporto alla popolazione rappresenta la prima regione europea per esportazioni”. Investire in ricerca e dare fiducia a questo comparto significa “accrescere l’ecosistema che si è costruito in questi anni. L’auspicio – ha concluso l’assessore – è che Roma possa ospitare la sede dell’agenzia Europea di ricerca biomedica”.Lo stabilimento di Anagni è uno dei quattro siti produttivi di Sanofi in Italia. Fondato nel 1973, si estende su una superficie di 450mila mq e rappresenta un centro di eccellenza a livello europeo per la produzione di prodotti farmaceutici sterili iniettabili. Grazie agli importanti investimenti fatti nel corso degli anni (solo nel 2019, 14 milioni di euro), linee di produzione e di confezionamento tecnologicamente avanzate oggi può contare su circa 331mq di superficie di liofilizzazione e 12 liofilizzatori provvisti di un sistema di carico e scarico robotizzato che riduce al minimo il rischio di contaminazione. Nel 2019 lo stabilimento ha prodotto 111milioni di unità sterili e contava 602 collaboratori.