Prevenzione, precauzione e OGM

26 MAR - La prevenzione e la gestione del rischio, hanno trovato modo di diffondersi grazie alla presenza di indicatori specifici e alla loro determinazione nel suolo, nell’aria, nelle acque, negli alimenti ecc. L’alimentazione è il primo fattore modificabile di rischio. A questo proposito si vedano i legami con l’uso eccessivo di carni, l’obesità, il BMI, l’indice di rischio cardio-vascolare, l’attività fisica, il consumo di alcool, fumo, stress, l’ambiente di vita e di lavoro, ecc. Gli OGM separano le consuetudini alimentari nel Nord America ed Europa, in quanto quest’ultima applica il principio di precauzione ed ha, nelle normative, restrizioni alla loro diffusione. Il Gt maize evidenzia per U. Ostry (2010) una minor quantità di micotossine. N. Swanson et Al. (2014), organizza un gruppo di lavoro a Washinton e Bonn, che pubblica nel Journal of Organic Systems, molti risultati e grafici sul deterioramento della salute, che sarebbe indotto da colture modificate e glifosate. Si raccomandano approfondimenti nel campo dei perturbatori endocrini, precursori del cancro, stress ossidativo, microbioma intestinale e sul citocromo P450. In questi settori sarebbero utili studi tossicologici, epidemiologici e carcinogenetici.

26 marzo 2018

