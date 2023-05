Le congratulazioni della Regione al neo presidente della Società italiana Ustioni Giuseppe Perniciaro

Le hanno espresse in una nota il Così il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola a seguito della nomina di Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell'Ospedale Villa Scassi (Asl3), come presidente della Società Italiana Ustioni (SIUST) per i prossimi due anni.

10 MAG

"Il nuovo incarico per il dottor Perniciaro è la conferma del ruolo nazionale che svolge il Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Villa Scassi - a lui vanno le congratulazioni di Regione Liguria".

"ll Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Villa Scassi di Genova, diretto da Perniciaro - aggiungono - è un reparto ad alta specializzazione punto di riferimento in Italia per tecnologia e organizzazione e tra i primi in Europa per l’utilizzo di farmaci e biomateriali di ultima generazione per la cura delle ustioni”.

Ogni anno al Centro del Villa Scassi vengono trattati in media circa 200 ustionati, di cui il 40% in gravi condizioni, ricoverati nella terapia intensiva del Centro Ustioni, in ventilazione meccanica assistita, gestiti in team da chirurghi plastici, anestesisti rianimatori ed infermieri e fisioterapisti dedicati.

10 maggio 2023

