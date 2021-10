Vaccini Covid. Partita somministrazione terza dose ai sanitari

Toti: “Nelle nostre aziende sanitarie e ospedaliere le somministrazioni della terza dose a tutti gli operatori che svolgono le loro attività nelle strutture ospedaliere e nelle Asl” e oggi “dalle 12 aprono le prenotazioni attraverso il portale prenotovaccino e gli altri canali usuali per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sociosanitarie e socio assistenziali. Dal 18 ottobre prenotazioni per “ultrafragili”. 84,7% dei liguri ha fatto almeno una dose.

13 OTT - Sono partite ieri “nelle nostre aziende sanitarie e ospedaliere le somministrazioni della terza dose ‘booster’ a tutti gli operatori che svolgono le loro attività nelle strutture ospedaliere e nelle Asl” e oggi “dalle 12 le prenotazioni attraverso il portale prenotovaccino e gli altri canali usuali (sportelli cup di Asl e ospedali, numero verde 800 938818, farmacie che effettuano il servizio Cup) per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sociosanitarie e socio assistenziali (pubbliche e private), nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali”. Lo afferma il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.



Per gli operatori di interesse sanitario le prenotazioni aperte infatti da oggi, mercoledì 13 ottobre a partire dalle ore 12: nel caso in cui la prenotazione non risultasse possibile inserendo il proprio codice fiscale - qualora il soggetto interessato non si fosse registrato come appartenente alla categoria nel momento delle precedenti somministrazioni - Liguria Digitale ha messo a disposizione l’indirizzo mail prenotovaccinocovid@regione.liguria.it a cui rivolgersi per essere abilitati al sistema certificando di essere un operatore sanitario, salvo la necessità di dimostrarlo con apposita documentazione.

13 ottobre 2021

Tra i professionisti interessati, farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitari, della riabilitazione e della prevenzione. Gli operatori di interesse sanitario, invece, sono identificabili in massofisioterapisti, operatori sociosanitari e assistenti di studio odontoiatrico.Da lunedì prossimo, 18 ottobre, saranno prenotabili attraverso il portale tutti gli ultrafragili over 18, mentre da giovedì 21 ottobre tutti i soggetti di età maggiore e uguale ai 60 anni potranno prenotare la terza dose.“Continuano a crescere le prenotazioni per la terza dose - conclude Toti- A oggi sono 14.902 (13.692 per gli over 80 e 1.210 per quanto riguarda gli immunocompromessi). La percentuale dei vaccinati in Liguria (sulla popolazione over 12) sia con prima che con seconda dose è al 74,9% mentre i vaccinati con almeno una dose sono l’83,3%. La fascia dai 12 ai 19 anni sfiora il 70% di copertura con almeno una dose (69,8%), la fascia tra i 20 e i 29 anni ha raggiunto quota 84,7% di copertura con almeno una dose”.