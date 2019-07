Migep al “Pirellone”

26 LUG - Gentile Direttore,

questa mattina in qualità di MIGEP - SHC OSS siamo stati ricevuti al "Pirellone", sede della Regione Lombardia, dalla Vice Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali Simona Tironi alla quale abbiamo rappresentato le problematiche degli Operatori Socio Sanitari ed esposto le nostre proposte, ivi incluso la nostra posizione al riguardo dei registri regionali facoltativi Oss, per migliorare l'attuale situazione a salvaguardia della categoria ma ancor prima in difesa e garanzia dei diritti di ciascun cittadini-utente.



Nel corso dell'incontro si è unito anche Emanuel Piona, capo della Segreteria dell'Assessorato all'Istruzione e formazione.



L'incontro si è svolto in un clima cordiale, evidenziando comuni interessi ed intenti, per cercare di superare l'attuale situazione di stallo contro la quale, ormai da anni, lottiamo con l'unica e sola finalità di cercare di sbloccare e superare gli ostacoli riscontrati.



Abbiamo consegnato la nostra documentazione la quale include anche le nostre proposte e programmi che hanno in primo luogo la formazione come punto ed elemento cardine di svolta.

26 luglio 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in QS Lombardia



Nell'accomiatarsi ci siamo dati appuntamento ad un successivo incontro in modo che la documentazione prodotta possa essere analizzata e valutata nel suo insieme.Al termine di questo incontro abbiamo incontrato il consigliere Gregorio Mammi' il quale di buon grado, pur senza appuntamento, ha voluto incontrarci ed al quale abbiamo esposto e rappresentato analoghe riflessioni, propositi d'intenti e consegnato la medesima nostra documentazione.Anche questo incontro si è svolto in un clima cordiale, con comunità di visione ed intenti al termine del quale ci siamo dati appuntamento ad un successivo incontro autunnale.In entrambi gli incontri abbiamo affrontato la questione delle puericultrici, elemento fondamentale nell'aiuto alle mamme ed alle famiglie specie al rientro, dopo il parto, al proprio domicilio.Migep/Shc