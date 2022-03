QS Edizioni - giovedì 24 marzo 2022

Roma. Scoperte attività di crioterapia non autorizzate: sequestri e sanzioni per 6 palestre e centri di benessere

I Carabinieri del Nas di Roma, nell’ambito di una più ampia strategia di monitoraggio e controllo finalizzata alla repressione dei fenomeni illeciti connessi alla tutela della salute, individuavano alcune pubblicità che facevano esplicito riferimento ad attività medicali di “crioterapia”, attive in diverse palestre e centri benessere della capitale.



In particolare, i titolari delle strutture ispezionate sono stati sanzionati per aver attivato e mantenuto in esercizio cabine di crioterapia prive del prescritto titolo abilitativo rilasciato dalla Regione Lazio (il metodo crioterapico di cura è finalizzato alla prevenzione e alla riabilitazione delle malattie cronico-degenerative e degli stati infiammatori e l'utilizzo delle tecniche crioterapiche deve essere effettuato solo ed esclusivamente da personale medico specializzato che opera in strutture qualificate).



I militari del Nas della Capitale, al termine delle verifiche, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 6 “criocamere” (del valore complessivo di euro 180.000) e hanno contestato sanzioni amministrative per euro 72.000.

