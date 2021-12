Covid. Sono ancora più di 6,3 milioni gli over 12 senza vaccino. Ma nell’ultima settimana oltre 230 mila prime dosi. Il nuovo report del Governo

Nell'ultima settimana sono state oltre 232.000 le prime dose di vaccino anti Covid somministrate. Restano 6.351.875 over 12 che non hanno ricevuto ancora neanche una dose di vaccino. La fascia da 20 ai 49 anni è quella rimasta più indietro. I dati vengono dall'analisi dell'ultimo report del governo aggiornato a questa mattina. Complessivamente sono state somministrate in una settimana 2.668.228 dosi.In questa fascia d'età il 95,68% ha già ricevuto la prima dose o dose unica di vaccino contro il Covid o è guarito. Ultima a livello di adesioni è la Calabria con l'82,73%, mentre sfiorano il 100% Toscana, Veneto, PA Trento, Lazio ed Emila Romagna.Qui si è arrivati al 93,11% tra coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino o la dose unica o sono guariti. Chiude la classifica Calabria con l'87,19%, mentre il primato va alla Basilicata con il 98,04%.Qui l'90,86% delle persone ha ricevuto la prima dose o la dose unica o sono guarite. In fondo troviamo solo la Sicilia con il 86,46%, mentre il primato va alla Puglia con il 96,35%.L'88,28% ha ricevuto la prima dose o dose unica o è guarito. Il tasso più basso di vaccinazioni si registra in Sicilia con l'84,35%. Primeggia il Molise con il 94,28%.L'84,89% ha già ricevuto la prima dose di vaccino o la dose unica o è guarito. Fanalino di coda la Valle d'Aosta con il 80,95%. Guida la classifica il Molise con l'89,56%.Qui si è arrrivati al 85,59% tra coloro che hanno ricevuto la prima dose o la dose unica di vaccino o sono guariti. La copertura più alta la troviamo in Toscana con l'90,49%. Chiude la classifica la Sicilia con il 79,20%.L'90,60% ha ricevuto la prima dose o dose unica o è guarito. A guidare la PA Trento con il 98,71%, mentre in coda troviamo la Sicilia con il 81,39%.Il 77,38% ha ricevuto la prima dose o dose unica di vaccino o è guarito. Il numero più alto si registra in Sardegna con il 84,21%, mentre il più basso sempre a Bolzano con il 67,91%.