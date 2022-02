Speranza: “Nell’ultima settimana contagi Covid scesi del 30%. Nei prossimi mesi la sfida sarà la riforma della sanità territoriale”

“Stiamo vedendo segnali incoraggianti. Negli ultimi 7 giorni abbiano avuto una decrescita dei contagi del 30%”. Lo ha affermato il Ministro della Salute,all'Agorà PD Basilicata sul tema Pnrr e sanità del territorio.“La grande sfida dei prossimi mesi è riformare il Ssn – ha detto il Ministro - . Ci sono risorse senza precedenti non solo per i 20 mld del Pnrr ma c’è anche il Fondo sanitario dove le risorse non sono mai cresciute così tanto negli ultimi 2 anni. Ora siamo arrivati a 124 mld, ben 10 mld in più rispetto al momento in cui sono arrivato”“La riforma più rilevante è quella dell’assistenza territoriale – ha precisato -. Dobbiamo immaginare un Ssn dove non è il cittadino a inseguire ai servizi ma è la macchina pubblica che è vicina ai cittadini e prova a risolvere i suoi problemi”.Tra gli altri obiettivi il Ministro ha detto che occorre “puntare sull’assistenza domiciliare dove investiremo 4 mld. Poi investiremo sulle Case di comunità sulle nuove tecnologie. Prossimità deve significare sia un medico e un infermiere che vengono a casa ma pure un Ssn che è costantemente connesso con i supporti digitali”.