Regioni: “Contratto proiettato verso futura organizzazione della medicina del territorio”

- “Con questa firma si è concluso un percorso negoziale estremamente lungo e complesso, per cui ringrazio la Sisac per il supporto tecnico e la Fimp per la collaborazione”, ha dichiarato, assessore della Regione Lombardia e Presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità.“Il settore in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale – ha aggiunto - attendeva da tempo la formalizzazione di contratti adeguati alle necessità più recenti e soprattutto proiettati verso lo sviluppo della futura organizzazione della medicina del territorio”.“L’impianto negoziale si rifà – ha spiegato Caparini - a scelte già operate dal legislatore in tema di assistenza sanitaria, introducendo anche per la pediatria assetti organizzativi che si sviluppano in forme mono e multiprofessionali. In particolare l’adeguamento della disciplina contrattuale ha comportato anche l’armonizzazione tra tutti i settori convenzionati (medicina generale, specialistica ambulatoriale e pediatria) e con gli altri operatori sanitari delle Aziende.Così come accaduto per la medicina generale, è auspicabile – ha concluso Caparini – la piena condivisione formale dell’Accordo da parte di tutte le rappresentanze sindacali che hanno contribuito alla definizione del testo”.