Consulta Ordini Farmacisti Puglia. Domani a Bari due seminari sulle attività delle commissioni di ispezione delle Asl

La Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia organizza domani, 17 settembre, nel centro congressi dell’hotel Excelsior di Bari, due seminari di studio per approfondire alcune tematiche di stringente attualità per la professione.Il primo, in programma dalle 14.30 alle 17.00, si occuperà delle commissioni di ispezione delle Asl a farmacie, esercizi di vicinato e depositi di distribuzione all’ingrosso, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dell’attività, allo stato giuridico, nonché al ruolo e alle funzioni dei componenti delle commissioni.Il secondo seminario riguarda il procedimento disciplinare e i compiti del Consiglio dell’Ordine e, dalle 17.00 alle 19.00, affronterà il percorso legato alle varie fasi, dalla fase preliminare all’istruttoria, dalla fase di giudizio a quella accessoria.I relatori del seminario sono, presidente della Consulta e dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat;, dirigente del servizio farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa della Regione Puglia;, dirigente Fofi e, vice presidente dell’Ordine Farmacisti Bari e Bat.La partecipazione è prevista sia in presenza, con obbligo di presentazione del green pass, nel rispetto delle disposizioni antiCovid, che da remoto, attraverso la piattaforma Zoom. Sul sito istituzionale dell’Ordine tutti i dettagli.