Forum Mediterraneo della Sanità. Tsrm-Pstrp e Fiaso convergono su necessità nuovi profili professionali

martedì 5 ottobre 2021

Si è tenuto stamattina in seno al 5° Forum mediterraneo sanità di Bari, l’evento promosso dagli Ordini TSRM e PSTRP della Regione Puglia, col supporto della relativa FNO. Organizzazione, professionisti competenti e formazione sono i tre vertici di un triangolo che per essere virtuoso devono essere mantenuti in equilibrio.



La riorganizzazione dei sistemi sanitari impone la revisione delle competenze dei professionisti che vi operano, quindi dei percorsi formativi, a partire da quelli universitari.



FNO TSRM e PSTRP e FIASO, per il tramite dei loro Presidenti, Teresa Calandra e Giovanni Migliore, “condividono la necessità di promuovere nuovi profili professionali sulla base dei numerosi punti in comune tra le rispettive analisi del contesto e proposte d’intervento. Gli Ordini TSRM e PSTRP della Regione Puglia ringraziano l’organizzazione, i relatori e i partecipanti all’evento”.

