Covid. Altre 4 Regioni rischiano di passare il Natale in zona gialla

QS Edizioni - martedì 14 dicembre 2021

Un terzo d’Italia in zona gialla a Natale. È questo lo scenario che verosimilmente potrebbe esserci dalla prossima settimana. Ad oggi infatti oltre alla Pa di Bolzano, al Friuli Venezia Giulia e alla Calabria potrebbero passare in zona gialla anche la Liguria e la Pa di Trento che secondo gli ultimi dati ad oggi superano hanno più del 10% delle terapie intensive e più del 15% delle aree mediche occupate da pazienti Covid.



Sul filo ci sono anche due grandi regioni come la Lombardia e il Veneto che al momento sono di una manciata di letti al di sotto delle soglie, che però potrebbe essere superate tra domani e giovedì, giorno nel quale vengono analizzati i dati per il monioraggio del venerdì.



L.F.

