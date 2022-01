Covid. Calabria e Piemonte con dati da zona arancione. Ma anche altre 5 regioni rischiano

QS Edizioni - mercoledì 12 gennaio 2022

- Anche Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sicilia sono molto vicine al superamento delle soglie del 30% di occupazione dei letti di area non critica e del 20% delle terapie intensive. Intanto anche la Campania e la Sicilia dovrebbero passare dalla prossima settimana in zona gialla.

Ad oggi 11 gennaio la Calabria e il Piemonte hanno dati da zona arancione avendo superato le soglie del 30% di occupazione dei letti di area non critica e del 20% delle terapie intensive. Ma a forte rischio ci sono anche Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sicilia che sono molto vicine al target.



Inoltre Campania e Sicilia dovrebbero lasciare la zona bianca e passare in giallo dalla prossima settimana. Le decisioni finali verranno come sempre prese il venerdì quando verranno esaminati gli ultimi dati disponibili (che poi sono quelli del giovedì).



In ogni caso con il trend di ricoveri in continua salita è molto facile che la prossima settimana i colori di molte regioni potrebbero cambiare.

