Riforma sanitaria lombarda. Via libera con alcuni rilievi dal Governo. Soddisfatta Moratti: “Impianto della legge confermato”

- L'annuncio dell'istruttoria da parte del Governo era stato dato nelle scorse settimane dal sottosegretario Andrea Costa. Oggi il Cdm ha deciso di non impugnare la legge di riforma limitandosi a inviare alcuni rilievi alla Regione come confermato dalla stessa vice presidente Moratti: “Ringrazio il Governo, ed in particolare il ministro della Salute, Roberto Speranza, per la concreta e leale collaborazione istituzionale”.