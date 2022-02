Silvia Briani confermata alla guida dell’Aou Pisa

QS Edizioni - martedì 15 febbraio 2022

- L’annuncio arriva direttamente dal presidente Giani, nel corso del suo intervento ieri alla cerimonia promossa dall’università pisana per celebrare i 50 anni, che ricorrono oggi, del primo trapianto d’organo a Pisa: “Ho già ratificato la nomina alla direttrice generale dopo avere condiviso la scelta di questa conferma insieme al rettore dell’ateneo”. Briani è dg dell’Aoup dal 2019.

“Silvia Briani resterà alla guida dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana anche per i prossimi anni”.



L’annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso del suo intervento ieri alla cerimonia promossa dall’università pisana per celebrare i 50 anni, che ricorrono oggi, del primo trapianto d’organo a Pisa. “Ho già ratificato la nomina alla direttrice generale - ha aggiunto Giani - dopo avere condiviso la scelta di questa conferma insieme al rettore dell’ateneo pisano, Paolo Mancarella”.



Briani, fiorentina, è direttrice generale dell’Aoup dal 2019, dove ha svolto dal 2017 al 2019 anche l’incarico di direttore sanitario, precedentemente ricoperto per cinque anni all’Azienda ospedaliero-universitaria senese.

© QS Edizioni - Riproduzione riservata