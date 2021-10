Lombardia. Bertolaso: “Dal 22 novembre pronti per somministrare la terza dose a tutti gli over 18 che lo richiederanno”. In campo anche 668 farmacie

Dopo il via libera dell'Ema sulla terza dose del vaccino contro il Covid per tutti gli over 18, la Lombardia risponde subito presente e annuncia il via alla nuova campagna già dal prossimo 22 novembre.“Inizierà il prossimo 22 novembre, in caso di via libera del governo, la campagna della Regione Lombardia per somministrare la terza dose del vaccino anti-Covid a tutti gli abitanti over 18 che ne faranno richiesta. Ed entro maggio 2022 la campagna sarà terminata. Le dosi di richiamo potranno essere prese in considerazione almeno sei mesi dopo la seconda dose. La somministrazione della terza dose per gli immunocompromessi è già in corso dal 20 settembre scorso, per gli over 80 finirà a fine dicembre, per le Rsa l’obiettivo è terminare entro il 15 novembre e per il personale socio-sanitario si parte l′11 ottobre per concludere a fine dicembre.”Così, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, nel corso di una conferenza stampa."Siamo partiti da 15 farmacie che vaccinavano, al 18 ottobre avremo 668 farmacie che in Lombardia potranno vaccinare con la terza dose di Moderna gli over 80", ha aggiunto Bertolaso.Da domenica 3 ottobre i cittadini over 80 hanno comunque già la possibilità prenotarsi sul sito regionale per la somministrazione della dose Booster presso uno dei centri di prossimità.Nella prima settimana (4 ottobre - 10 ottobre) iniziale sono stati previsti circa 14.000 slot disponibili giornalieri. Dal 18 ottobre i cittadini potranno vaccinarsi anche presso 668 farmacie attive su tutto il territorio della Lombardia.Da questa settimana, poi, iniziano le vaccinazioni presso tutte le 724 RSA della Regione per gli ospiti ed il personale. Tutte le RSA sono operative e possono interagire con il 'sistema Poste' e possono iniziare le somministrazione degli ospiti e del personale sanitario direttamente in loco e senza prenotazione.Le 668 farmacie aderenti, grazie alla collaborazione di Federfarma, inizieranno le somministrazioni a partire da lunedì 18 Ottobre (ATS Montagna, ATS Brescia, ATS Pavia).Da mercoledì 20 ottobre partiranno le farmacie in tutte le altre ATS (ATS Milano, ATS Insubria, ATS Brianza, ATS Bergamo, ATS Val Padana).E' stato inoltre definito con i Medici di Medicina Generale un accordo per la somministrazione della terza dose di vaccino e quelli aderenti alla campagna vaccinale avranno in carico le vaccinazioni domiciliari e/o presso i loro ambulatori in linea con i requisiti per la somministrazione.Bertolaso ha infine spiegato che "Il personale sociosanitario potrà ricevere la dose 'booster' dall'11 di ottobre ed entro la fine di dicembre avremo vaccinato tutti". Come nella fase 1, gli operatori sanitari potranno essere vaccinati presso il proprio luogo di lavoro (ospedali, ambulatori, etc. pubblici e privati) mentre gli altri operatori sanitari presso i Centri Vaccinali con prenotazione sul portale Poste.