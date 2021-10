Lorefice (M5S): “Maggiori tutele e cure per donne con tumore al seno metastatico”

- “Per la Giornata Nazionale del tumore al seno metastatico, oggi il viola che illuminerà monumenti e palazzi delle istituzioni vuole essere un messaggio di vicinanza e di speranza dedicato a tutte quelle donne che stanno affrontando questa difficile situazione. Ho fortemente sostenuto l’istituzione di questo giorno di sensibilizzazione richiesto da tempo dalle associazioni perché è importante che le donne sappiano che non solo sole nella loro battaglia”. Così in una nota, presidente della commissione Affari sociali della Camera.“Vogliamo accendere un faro su questa patologia che in Italia affligge oltre 37mila donne - continua Lorefice - e agire concretamente per garantire loro maggiori tutele nel mondo del lavoro, uniforme accesso sul territorio nazionale alle prestazioni sanitarie, visite specialistiche, cure innovative, assistenza psicologica per migliorare la loro salute e la qualità della vita”.“Siamo convinti - conclude la deputata pentastellata - che giornate come questa rappresentino un’occasione importante per abbattere i tabù che ancora resistono su questa patologia”.