Johnson&Johnson: “Risposta anticorpale stabile per 8 mesi”

- "Le risposte anticorpali generate dal vaccino contro Covid-19 a dose singola sono rimaste robuste e stabili per 8 mesi dopo l'immunizzazione, secondo dati che a luglio sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine". Li ricorda Janssen, divisione farmaceutica di Johnson & Johnson (J&J), mentre in Italia cresce il dibattito sulla durata della protezione conferita dal vaccino monodose e si prospetta l'ipotesi di un richiamo per chi lo ha fatto."A settembre - aggiunge l'azienda in uno statement diffuso per fare il punto sulle evidenze ad oggi disponibili in merito al suo vaccino - un ulteriore studio, basato su dati del mondo reale registrati fino a oggi negli Stati Uniti, ha dimostrato un'efficacia stabile del vaccino del 79% per le infezioni correlate a Covid-19 e dell'81% per i ricoveri correlati a Covid-19. Non ci sono state evidenze di efficacia ridotta nel corso della durata dello studio, compreso quando la variante Delta è diventata dominante negli Stati Uniti".