Nappi (M5S): "Antibioticoresistenza sarà la prossima emergenza"

- “Il rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed) dell’Agenzia Italiana del Farmaco conferma la necessità di agire al più presto per evitare che l’antibioticoresistenza diventi la prossima emergenza sanitaria. Per questo è necessario che le indicazioni contenute nella risoluzione approvata in commissione Affari sociali vengano subito messe in pratica”.Così, in una nota,, deputata del MoVimento 5 stelle in commissione Affari sociali.“In particolare - continua la deputata pentastellata - occorre varare un programma nazionale di formazione sistematica e continua per tutto il personale sanitario volto a favorire le buone pratiche assistenziali e le misure di prevenzione necessarie a limitare sensibilmente il rischio di diffusione delle infezioni ospedaliere e migliorare l’appropriatezza prescrittiva di farmaci antibiotici”.“Bisogna poi introdurre - aggiunge - misure finalizzate all’uso corretto e appropriato degli antimicrobici, con obiettivi misurabili per limitare la comparsa della resistenza antimicrobica, nell’assistenza sanitaria umana, nella zootecnia e nell’acquacoltura”.“Questa è una battaglia a cui tengo personalmente per la salute delle persone e dell’ambiente, per questo ho presentato anche un disegno di legge sul tema. Dobbiamo arrivare a un’inversione di tendenza tanto nelle abitudini delle singole persone, quanto nell’assistenza sanitaria e nel modello industriale di allevamento degli animali” conclude.