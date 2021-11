I pazienti con tumore al polmone rispondono bene ai vaccini a mRna anti Covid

(Reuters) – I pazienti con tumore al polmone ricevono una buona protezione dai vaccini a mRna contro il Covid-19 anche mentre sono sottoposti a trattamenti immunosoppressivi. E’ quanto emerge da un piccolo studio condotto in Francia.Da gennaio a luglio di quest’anno, gli autori dello studio hanno somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech a 306 pazienti con tumore al polmone, il 70% dei quali aveva recentemente ricevuto terapie immunosoppressive. I pazienti con anticorpi contro il Covid-19 per una precedente infezione hanno ricevuto solo una dose di vaccino; la maggior parte dei soggetti ha ricevuto entrambe le dosi.Circa il 10% dei pazienti non ha sviluppato anticorpi in risposta alle prime due dosi e ha ricevuto una terza dose, che ha indotto gli anticorpi in tutti i soggetti tranne che in tre che avevano anche malattie del sangue note per compromettere l’effetto dei vaccini.I ricercatori hanno notato che, prima della somministrazione dei vaccini, il tasso di decesso nei pazienti con tumore al polmone che avevano contratto il Covid-19 era pari al 30%. In questo studio di sette mesi, solo otto pazienti, il 2,6% del totale, ha sviluppato casi lievi di Covid-19.Journal of Thoracic Oncology(Versione Italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)