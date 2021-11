Influenza in crescita ma in realtà nella maggior parte dei casi si tratta di sindromi simil-influenzali relative ad altri virus respiratori

Continua a crescere la curva delle sindromi simil-influenzali in Italia con un livello di incidenza pari, nella 46ª settimana del 2021 (dal 15 al 21 novembre 2021), a 4,8 casi per mille assistiti.Nella stessa settimana i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 283.000, per un totale di circa 1.080.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.Nella stagione 2019-20 (ultima in cui è stata osservata un’epidemia stagionale di sindromi simil-influenzali), in questa stessa settimana, il livello di incidenza era pari a 2,15 casi per mille assistiti.L’osservazione trova conferma dall’analisi effettuata su 259 campioni clinici di diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet dalla quale sono emersi(pari al 2% del totale) di cui 4 di tipo A (2 di sottotipo H3N2 e 2 di sottotipo H1N1pdm09) ed 1 di tipo B.Tra gli stessi campioni sono stati poiIn ogni caso ad essere maggiormente soggetti a queste sindromi simil-influenzali sono i bambini al di sotto dei cinque anni di età tra i quali si osserva un’incidenza in crescita pari a 21,2 casi per mille assistiti.Nella fascia di età 5-14 anni l’incidenza è a 5,49 casi per mille; nella fascia 15-64 anni a 4,04 casi per mille e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 2,33 casi per mille.Tra le Regioni che hanno attivato la sorveglianza, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale.Sei Regioni (Val d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna) non hanno ancora attivato la sorveglianza InfluNet.