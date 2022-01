Covid. Ema: “Anche con Omicron due dosi di vaccino proteggono fino al 70% dall’ospedalizzazione.  Con booster protezione sale a 90%”

QS Edizioni - martedì 11 gennaio 2022

- Questi i dati provenienti da uno studio condotto in Sudafrica. L'agenzia sottolinea che sebbene Omicron sembri essere più contagiosa di altre varianti, "studi condotti in Sudafrica, Regno Unito e alcuni paesi dell'UE mostrano un rischio inferiore di essere ricoverati in ospedale dopo l'infezione; sulla base di questi studi, il rischio è attualmente stimato tra un terzo e la metà del rischio con la variante Delta".

A sottolinearlo è l'Agenzia europea del farmaco rimarcando come, sulla base di questi studi, l'efficacia del vaccino contro le malattie sintomatiche sembri essere "inferiore per Omicron rispetto ad altre varianti e tende a diminuire nel tempo". Di conseguenza, è probabile che più persone vaccinate sviluppino una malattia dovuta a Omicron.



"Tuttavia - aggiunge l'Ema - questi studi dimostrano anche che la vaccinazione continua a fornire un elevato livello di protezione contro malattie gravi e ospedalizzazioni legate alla variante Omicron. Le ultime prove, che includono dati sull'efficacia nel mondo reale, suggeriscono anche che le persone che hanno ricevuto una dose di richiamo sono più protette rispetto a quelle che hanno ricevuto solo il loro ciclo primario. I dati provenienti dal Sudafrica indicano che le persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid hanno fino al 70% di protezione per il ricovero;1 dati simili dal Regno Unito mostrano che mentre la protezione diminuisce pochi mesi dopo la vaccinazione, la protezione dal ricovero aumenta nuovamente a 90% dopo un booster".

