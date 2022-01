Spesa farmaceutica. Nei primi 9 mesi del 2021 l’ospedaliera supera il tetto di oltre 1,4 mld

A livello nazionale la spesa complessiva nei primi 9 mesi 2021 si è attestata a 14.423,9 mln di euro, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 14,85% (13.455 mln di euro) pari a circa 968,9 mln di euro, corrispondente ad un’incidenza percentuale sul FSN del 15,92%. Prosegue come sempre l’inarrestabile trend di aumento degli ultimi anni con la spesa farmaceutica ospedaliera che va oltre il tetto di spesa di 1.418,1 mln e la territoriale che invece è sotto il tetto di 466,4 mln. Ricordiamo che nel 2021 sono entrati in vigore i nuovi tetti di spesa (7% per la territoriale e 7,65% per gli acquisti diretti) ma che con la prossima Manovra i tetti cambieranno nuovamente.È quanto si legge nell’ultimo monitoraggio dell’Aifa relativo ai primi dati di spesa registrati tra gennaio e settembre del 2021 appena pubblicato.a carico del SSN a gennaio-settembre 2021 calcolata al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del pay-back 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 5.640,2 mln di euro, evidenziando una considerevole diminuzione rispetto a quello dell’anno precedente (-37,4 milioni di euro).come disposto dalla Legge di Bilancio 2021 lo scostamento della spesa farmaceutica convenzionata al netto dei payback vigenti rispetto al tetto del 7% (6.342,2 mln di euro), pari a 5.876 milioni di euro che incide sul FSN per il 6,49% generando un avanzo di 466,4 milioni di euro.In questo caso tutte le Regioni tranne Basilicata, Calabria, Lombardia, Abruzzo, Puglia e Campania hanno speso meno del tetto di spesa previsto.nei primi 9 mesi del 2021 al netto dei gas medicinali (8.349,5 mln di euro) ha registrato uno scostamento assoluto di 1.418,1 mln di euro rispetto al tetto del 7,65%. In questo caso nessuna Regione è riuscita a rispettare il tetto di spesa tranne la Valle d’Aosta e la Lombardia.Per quanto riguarda la spesa per gas medicinali, lo scostamento assoluto rispetto al tetto dello 0,20% della spesa per acquisti diretti per gas medicinali è stato di +17,2 mln di euro.espressi in numero di ricette (409,4 milioni di ricette), mostrano un lieve aumento (+2,1%) rispetto al 2020; l’incidenza del ticket totale si riduce (-1,6%). Mentre si osserva un leggero calo dello 0,1% (-22,1 milioni) delle dosi giornaliere dispensateSi conferma nello specifico il calo (-4,2%) dei ticket fissi (296,3 mln). In calo (-0,6%) anche per la spesa per la differenza di prezzo che pagano i cittadini per l’acquisto di farmaci branded (799,7 mln).Per i farmaci inseriti nella spesa nei primi 9 mesi del 2021 al netto del payback è stata pari a 193,5 milioni di euro mentre per i medicinali inseriti nella spesa al netto del payback è stata pari a 447,4 milioni di euro.