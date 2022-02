Payback farmaceutico. Aifa: “Per ripiano 2019-2020 aziende devono ancora versare 600 mln”

QS Edizioni - martedì 1 febbraio 2022

- L’agenza del farmaco ha aggiornato lo stato dei pagamenti dovuti dalle imprese farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento dei tetti di spesa per gli acquisti diretti del biennio 2019-2020. Al momento è stato versato il 72% di quanto dovuto. IL REPORT

Le aziende farmaceutiche al 31 gennaio 2021 devono ancora versare circa 600 mln di euro per il ripiano dello sfondamento del tetto degli acquisti diretti per l’anno 2019, nonché per l’anno 2020.



Ripiano 2019

Su un totale di 156 Società (codici SIS) - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2019 di euro 1.361.431.242,46, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.159.601.023,97 (85%).



Ripiano 2020

Su un totale di 134 Società (codici SIS) - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2020 di euro 1.395.816.315,70, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.005.861.662,45 (72%).



Alla luce di quanto sopra riportato risultano pertanto versati complessivamente per gli anni 2019 e 2020 euro 2.165.462.686,42 su un totale richiesto di euro 2.757.247.558,16, corrispondente al 79%.

© QS Edizioni - Riproduzione riservata