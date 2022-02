Malattie rare. “Aggiornare quanto prima elenco degli screening neonatali”. La richiesta di 25 associazioni di pazienti

“Basta riunioni, interlocuzioni, audizioni: i neonati italiani non possono più aspettare”.È questo il pressante appello di 2che hanno inviato il 2 febbraio scorso, una lettera al Presidente del Consiglio Draghi, al Ministro della Salute Speranza e ai Sottosegretari Sileri e Costa, per sollecitarli a prendere i provvedimenti necessari per inserire nello Screening Neonatale Esteso patologie gravissime che, se identificate precocemente, possono essere trattate con efficacia, evitando così gravi disabilità quando non anche la morte.“Nel 2016 la Legge 167 ha reso obbligatorio lo Sne (Screening Neonatale Esteso) in Italia per tutti i nuovi nati – spiega a nome di tutte le Associazioni firmatarieVice Presidente di Aismme, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie, promotrice dell’azione di pressione – grazie a quella legge tutti i neonati, a poche ore dalla nascita, sono sottoposti ad un semplicissimo esame per verificare se siano affetti da circa 40 malattie metaboliche congenite che potrebbero ucciderli o renderli disabili, e di conseguenza essere messi in sicurezza. Queste patologie sono state inserite, con decreto ministeriale, in un pannello ufficiale valido per tutte le Regioni. Grazie allo Sne solo nel 2020 sono stati identificati e salvati dalle peggiori conseguenze ben 426 neonati, uno ogni 1.250 nati. Non è un numero, sono piccole persone, e famiglie, cui è stata data l'occasione di crescere e vivere una vita normale. Numeri che potrebbero e dovrebbero aumentare: con una semplice firma del Ministro in un Decreto, potrebbero infatti essere inserite nello screening ulteriori patologie gravissime, così come già previsto dalla legge 167. Una firma che aspettiamo da troppi anni”.. Progressi così evidenti che, anche grazie alle richieste pressanti delle Associazioni dei pazienti affetti da Malattie Metaboliche Ereditarie e da altre patologie sensibili allo screening, alcune Regioni hanno deciso di ampliare autonomamente i loro pannelli di screening neonatale, inserendo Malattie Lisosomiali (Malattie di Pompe, Gaucher, Fabry, MPS I), Malattie Muscolari: SMA (Leucodistrofia Metacromatica, Adrenoleucodistrofia) e Immunodeficienze (AD SCID, PNP e altre).Sono patologie terribili, sottolinea una nota, che grazie alla ricerca scientifica oggi hanno sia un test adeguato che una terapia efficace se diagnosticate precocemente. Successivamente sono stati approvati emendamenti che sancivano l’obbligo di inserire queste patologie nel pannello nazionale di screening alla nascita. Ciononostante non sono seguiti i necessari provvedimenti da parte del Ministero. Solo alcune regioni ‘virtuose’ le hanno inserite negli screening, ricorrendo a fondi propri, e solo per i neonati dei propri centri nascitaOra, reclamano le Associazioni, è venuto il momento di agire secondo lo spirito della Legge e dare a tutti i bimbi le stesse opportunità: “In un Paese civile non si può pensare che la sorte di un bambino sia legata alla Regione in cui nasce – si legge nella lettera – la scienza sta andando avanti, è triste non poterla applicare a causa di un decreto che viene costantemente rimandato: se molti bambini possono arrivare a vivere una vita normale grazie alla scienza, non possiamo condannarli a morire per burocrazia”.Le 25 Associazioni hanno anche portato all’attenzione delle Istituzioni la situazione dei Centri di cura, deputati a garantire il percorso di presa in carico dei neonati eventualmente positivi allo screening. Purtroppo molti centri di Malattie Rare sono in situazioni croniche di carenza di personale e molti sono stati travolti dall’emergenza Covid. Per rendere veramente eccellente il sistema di screening italiano bisogna, dunque, che i Centri di Cura vengano strutturati, garantendo un’effettiva e adeguata presa in carico da parte di personale sanitario specializzato, assicurando la stabilizzazione dell’organico nell’ambito dei laboratori e dell’assistenza riabilitativa. Per arrivare a questo occorrono adeguati finanziamenti. “Spesso le risorse destinate per legge allo SNE sono inserite all’interno del finanziamento indistinto dei Lea e attribuite alle diverse regioni senza un vincolo specifico – si legge nella lettera-appello – occorre dunque destinare i fondi già esistenti ai centri Sne, attraverso l’istituzione di meccanismi di finanziamento vincolati, pur salvaguardandone la presenza nei Lea”.Inserimento di nuove patologie nel pannello di screening neonatale e potenziamento dei Centri cura: su questi temi si gioca la qualità di vita e spesso la vita stessa di centinaia di bambini. Su questi temi le Associazioni attendono una risposta immediata da parte delle nostre Istituzioni.1.Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie Aps2.3.Associazione Italiana Glicogenosi4.Associazione Italiana Anderson-Fabry APS5.6.ODV7.Associazione Malattie Metaboliche Congenite Onlus8.9.Associazione Siciliana Malattie Ereditarie Metaboliche Rare Odv10.– Associazione Immunodeficienze Primitive11.12.– Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale13.Associazione Italiana Adrenoleucodistrofia Onlus14.Associazione Italiana Leucodistrofie Unite15.Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie ODV16.Associazione Europea contro le Leucodistrofie17.Associazione per lo Studio delle Malattie muscolari Spinali Infantili18.(Associazione Malattie Metaboliche e Genetiche Puglia)19.e malattie affini Onlus20.Amici di Sofia21.Associazione Per La Tutela Del Bambino Con Malattie Metaboliche Onlus22.Associazione Prevenzione Malattie Metaboliche Congenite23.Associazione italiana mucosaccaridosi e malattie affini24.25.