Cure domiciliari Covid. Angelini Pharma: “Sentenza Consiglio di Stato fa chiarezza su libertà prescrittiva del medico e su evidenze scientifiche”

“Angelini Pharma prende atto della sentenza del Consiglio di Stato emessa il 9 febbraio 2022 che pone fine al dibattito sulle Linee Guida del Ministero della Salute relativamente alle cure domiciliari del paziente sintomatico affetto da Covid-19. Dibattitto spesso strumentalizzato a fini politici e mediatici, che ha rischiato di creare allarme in medici e pazienti. La decisione del Consiglio di Stato, infatti, fa chiarezza sulla libertà prescrittiva del medico e sulle evidenze scientifiche ad oggi disponibili e condivise a livello internazionale”, lo scrive oggi in una nota l’azienda farmaceutica titolare della Tachipirina a base di paracetamolo.Angelini Pharma sottolinea “l’importanza di uno dei passaggi chiave della sentenza: «Quanto, infine, al preteso effetto peggiorativo del paracetamolo in relazione all’azione sul glutatione […] e, quindi, all’affermata migliore efficacia dei FANS per il trattamento sintomatico del COVID-19 […] bene ha evidenziato il Ministero appellante che non ci sono, nello specifico, studi comparativi e che tutte le linee guida internazionali – al pari di quelle qui contestate – raccomandano indifferentemente i due farmaci, riferendosi per lo più genericamente ad antipiretici antiinfiammatori lasciando al medico l’opportunità di scegliere sulla base della valutazione dei singoli casi.»“Viene pertanto confermata - conclude Angelini - la libertà prescrittiva del medico curante di utilizzare, per il controllo dei sintomi come dolore e febbre nei casi COVID, FANS o paracetamolo in base al proprio giudizio clinico”.